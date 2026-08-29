गाजियाबाद में PNB बैंक की ब्रांच में आधी रात लगी आग, धुआं-लपटें देख लोगों ने दी सूचना; नुकसान की होगी जांच

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र के डासना स्टैंड स्थित रफीकाबाद में शुक्रवार देर रात पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों ने कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया।

घटना शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे की बताई जा रही है। आसपास के लोगों ने धुआं और आग की लपटें देखीं तो पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और दमकल की गाड़ी भी वहां पहुंची।