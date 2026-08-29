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गाजियाबाद में PNB बैंक की ब्रांच में आधी रात लगी आग, धुआं-लपटें देख लोगों ने दी सूचना; नुकसान की होगी जांच

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Sat, 29 Aug 2026 08:03 AM (IST)

गाजियाबाद के रफीकाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में शुक्रवार देर रात आग लग गई। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन नुकसान का आकलन अभी बाकी है।

दमकलकर्मियों ने कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया। वीडियो ग्रैब

दमकलकर्मियों ने कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया। वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. गाजियाबाद के PNB बैंक शाखा में लगी आग।

  2. शॉर्ट सर्किट को आग का संभावित कारण बताया।

  3. आग से हुए नुकसान का आकलन अभी बाकी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र के डासना स्टैंड स्थित रफीकाबाद में शुक्रवार देर रात पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों ने कुछ देर में ही आग पर काबू पा लिया।

घटना शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे की बताई जा रही है। आसपास के लोगों ने धुआं और आग की लपटें देखीं तो पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और दमकल की गाड़ी भी वहां पहुंची।

टीम ने बैंक का शटर खुलवाकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। एफएसओ कोतवाली शेषनाथ यादव के मुताबिक शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शाॅर्ट सर्किट लग रहा है।

हालांकि, आग से बैंक में कितना नुकसान हुआ, इसका अभी आकलन नहीं हो सका है। बैंक स्टाफ शनिवार को शाखा पहुंचकर आग से हुए नुकसान और जले सामान की स्थिति का जायजा लेगा।

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