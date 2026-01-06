गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी बेटे संग गिरफ्तार, काउंटर लगाकर सरेआम तलवार बांटने का मामला

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन क्षेत्र में 29 दिसंबर को काउंटर लगाकर सरेआम तलवार बांटने के मामले में पुुलिस ने मंगलवार को हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी व उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस 10 अन्य आरोपितों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है।

घटना वाले दिन से आरोपित पिंकी चौधरी फरार चल रहा था। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही थीं। पुलिस ने मंगलवार को उसे व उसके बेटे हर्ष चौधरी के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों में हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी व उसका बेटा हर्ष चौधरी शामिल है। दोनों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शालीमार गार्डन 80 फुटा रोड से गिरफ्तार किया है।

क्या है पूरा मामला? पिंकी चौधरी पर पूर्व में कुल 27 आपराधिक मुकदमे और हर्ष के खिलाफ तीन मामले में विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनके अन्य साथी अभी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि 29 दिंसबर की सुबह सुबह शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में 150 फुटा रोड पर तलवारों का वितरण किया जा रहा था।

इसका एक वीडिया भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता धार्मिक नारे लगाते हुए तलवार लहरा रहे थे और मौके पर अफरातफरी का माहौल बना हुआ था। यहां लगे हुए जाम में एंबुलेंस फंसी हुई थी और महिलाएं, बुजुर्ग व बच्चे परेशान हो रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो भगदड़ मच गई।