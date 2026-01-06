Language
    गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी बेटे संग गिरफ्तार, काउंटर लगाकर सरेआम तलवार बांटने का मामला

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:00 PM (IST)

    गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में तलवार बांटने के मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। 29 दि ...और पढ़ें

    शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा गिरफ्तार पिंकी चौधरी व उसका बेटा। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन क्षेत्र में 29 दिसंबर को काउंटर लगाकर सरेआम तलवार बांटने के मामले में पुुलिस ने मंगलवार को हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी व उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस 10 अन्य आरोपितों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है।

    घटना वाले दिन से आरोपित पिंकी चौधरी फरार चल रहा था। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही थीं। पुलिस ने मंगलवार को उसे व उसके बेटे हर्ष चौधरी के साथ गिरफ्तार कर लिया।

    एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों में हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी व उसका बेटा हर्ष चौधरी शामिल है। दोनों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शालीमार गार्डन 80 फुटा रोड से गिरफ्तार किया है।

    क्या है पूरा मामला?

    पिंकी चौधरी पर पूर्व में कुल 27 आपराधिक मुकदमे और हर्ष के खिलाफ तीन मामले में विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनके अन्य साथी अभी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। बता दें कि 29 दिंसबर की सुबह सुबह शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में 150 फुटा रोड पर तलवारों का वितरण किया जा रहा था।

    इसका एक वीडिया भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता धार्मिक नारे लगाते हुए तलवार लहरा रहे थे और मौके पर अफरातफरी का माहौल बना हुआ था। यहां लगे हुए जाम में एंबुलेंस फंसी हुई थी और महिलाएं, बुजुर्ग व बच्चे परेशान हो रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो भगदड़ मच गई।

    हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जा रहा था। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने कपिल कुमार, श्याम यादव, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, देवेंद्र बघेल, उजाला सिंह, अमित अरोड़ा व मोहित कुमार को गिरफ्तार किया था। जबकि अन्य आरोपित फरार चल रहे थे। मंगलवार को पुलिस ने पिंकी चौधरी व उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। एसीपी का कहना है कि अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।