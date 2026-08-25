गाजियाबाद में 27वीं मंजिल से गिरकर पीएचडी छात्र की मौत, एक सप्ताह से बुआ के घर रह रहा था युवक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसायटी में मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में 27वीं मंजिल से गिरकर 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक दिल्ली के देशबंधु कालेज से पीएचडी कर रहा था और पिछले करीब एक सप्ताह से सोसायटी में रहने वाले अपनी बुआ के घर रह रहा था।

युवक ने आत्महत्या की है या उसके गिरने के पीछे कोई अन्य कारण है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की शुरुआती जांच के आधार पर मामला आत्महत्या का मान रही है। राजस्थान का रहने वाला है मृतक मंगलवार रात करीब आठ बजे डायल-112 के माध्यम से विजयनगर पुलिस को सूचना मिली कि प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसायटी के टावर सी-4 के यूजी फ्लोर पर लिफ्ट के सामने खुले स्थान में एक युवक का शव पड़ा है।

पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो मृतक की पहचान 23 वर्षीय वैभव सिंह पुत्र अमित सिंह निवासी रासला रोड, जोधपुर, राजस्थान के रूप में हुई।। पुलिस के मुताबिक वैभव पिछले करीब एक सप्ताह से प्रतीक ग्रैंड सिटी के सी-4 टावर में रहने वाली अपनी बुआ संध्या और फूफा परमेंद्र के घर रह रहा था।