मेरठ में UP BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी, NH-9 पर लगा भीषण जाम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रविवार को मेरठ पहुंच रहे हैं। वे दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाएंगे, जहां संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की हैं। वेदांता फार्म हाउस के पास स्वागत स्थल पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं, जिससे एनएच-9 पर भारी जाम लग गया है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रवेश और निकास प्वाइंट पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। जाम के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।