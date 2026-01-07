गाजियाबाद में दारोगा पर गिरी गाज, महिला से सांठगांठ कर मनमर्जी से दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, निवाड़ी (मोदीनगर)। 21 दिसंबर को निवाड़ी रोड पर हुई घटना में महिला से सांठगांठ कर मनमर्जी तरीके से दो युवकों पर मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में निवाड़ी थाने में तैनात दारोगा जितेंद्र राघव को डीसीपी ग्रामीण ने निलंबित कर दिया है। दूसरे दारोगा की भी भूमिका की जांच चल रही है।

घटना मोदीनगर थाना क्षेत्र की होने के बावजूद निवाड़ी थाने में केस दर्ज कराया गया। इतना ही नहीं, घटना का स्वरूप भी पूरी तरह बदलने का आरोप है। वहीं, इस प्रकरण में एसीपी मोदीनगर ने जांच रिपोर्ट डीसीपी ग्रामीण को दी थी। उसी आधार पर डीसीपी ने कार्रवाई की है। दारोगा पर विभागीय जांच भी बैठाई गई है। 21 दिसंबर को निवाड़ी थाने में एक महिला ने दो युवकों पर केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था महिला कार से मेरठ से मोदीनगर लौट रही थी।

बताया कि रास्ते में निवाड़ी पहुंचने पर थार सवार आरोपी ने जबरन महिला की कार रुकवाई और उनके साथ छेड़खानी व अभद्रता की। अब कुछ दिन पहले महिला के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें महिला दो युवकों को बोल रही है कि जाटों से मत उलझना...दस थार खरीद दूंगी।

वीडियो में युवकों द्वारा अभद्रता या छेड़खानी नहीं दिखी। इसी वीडियो में दो दारोगा भी दिखे। पुलिस अधिकारियों ने प्रकरण में जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि महिला पहले से ही दारोगा के संपर्क में थी। मुकदमे में लिखाए आरोप सही नहीं थे। पूरे घटनाक्रम को गलत दिखाकर निवाड़ थाने में केस दर्ज कराया। घटना मोदीनगर थाना क्षेत्र की थी।