एनएच-नौ पर रोडवेज बसों का मनमाना ठहराव बना मुसीबत, प्रवर्तन दल भी बेअसर

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। एनएच-नौ पर नोएडा सेक्टर-62, यूपी गेट और डासना के पास रोडवेज बसें बेतरतीब खड़ी न हों इसके लिए परिवहन निगम ने प्रवर्तन दल का गठन किया था।

जिससे चालक-परिचाक बसों में यात्रियों को बैठाकर तुरंत गंतव्य की तरह चल दें, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। यहां खड़ीं बसों को देखकर लगता है कि एनएच-नौ रोडवेज बसों के लिए अड्डा बन गया है।

एक साथ आठ से 10 बसें एक-दूसरे से सटकर खड़ी हो रही हैं। इससे एक तरफ हादसे का खतरा बना हुआ है, दूसरी ओर लोग वाहन चालक जाम से जूझ रहे हैं। बुधवार को भी यहां रोडवेज बसें लाइन लगाकर खड़ी मिलीं।

बसों को रोकने के लिए नहीं बने हैं NH9 पर स्टॉप एनएच-नौ पर रोडवेज बसों को रोकने के लिए स्टॉप नहीं बनाए गए हैं। इसके बाद भी यहां बसें खड़ी होती हैं। करीब पांच माह पहले यातायात पुलिस ने परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखा था कि बसों को एनएन-नौ पर ज्यादा देर न रोका जाए।

यात्रियों को बैठाकर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इस पर परिवहन निगम ने चालकों की मनमानी रोकने के लिए अपने स्तर से एक प्रवर्तन दल बनाया और उनकी 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई। इसके बाद भी बसें बीच मार्ग पर खड़ी रहती हैं।

बुधवार को दैनिक जागरण की टीम ने पड़ताल की तो करीब 15 से 20 मिनट तक बसें खड़ी रहीं। कई रूट की बसें तो आधे घंटे तक खड़ी रहीं। नोएडा सेक्टर-62 के पास एनएच-नौ पर बस लेकर खड़े चालकों का कहना था कि यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। अगर बस में सीट के सापेक्ष 55 प्रतिशत यात्री नहीं होंगे तो अधिकारी जुर्माना लगा देते हैं। यहां से ये स्थिति केवल एक दिन की नहीं, बल्कि रोजाना की यही स्थिति रहती है।

वहीं, परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि बस को धीमी गति से करके ही या एक-दो मिनट साइड में रोक कर ही यात्री बैठाने का आदेश है। अगर चालक-परिचालक फिर भी मनमानी कर रहे हैं तो ऐसे चालकों की सूची तैयार कर कार्रवाई करेंगे।

तिरछी करके खड़ी कर देते हैं बस एनएच-नौ पर कई बार बसें तिरछी खड़ी दिखती हैं। इससे आधा मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। वाहन सड़क पर रेंगते रहते हैं। लोग अगर विरोध करते हैं तो वह उनसे सरकारी बस होने की बात कहकर लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं, यातायात पुलिस का भी इन पर ध्यान नहीं जाता।

बैरिकेडिंग का भी नहीं मिला लाभ जाम की समस्या को देखते हुए बसों को सही ढंग से खड़ा कराने के लिए कुछ माह पूर्व यातायात पुलिस ने बैरिकेडिंग कराई थी और बसों को इसके भीतर खड़ा कराना शुरू किया था। लेकिन इसका लाभ भी नहीं मिला और जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। बस चालकों की मनमर्जी के कारण लोग जाम से जूझते हैं।