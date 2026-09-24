गाजियाबाद में NH-9 से औद्योगिक क्षेत्रों की सीधी कनेक्टिविटी, लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नेशनल हाईवे (एनएच-9) से बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र और विजय नगर औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए रैंप बनाने का काम पूरा हो गया है। एनएच-9 से सीधे सर्विस रोड को जोड़ने वाले इन रैंपों के चालू होने से दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। वहीं एनएच नौ पर जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।



लंबे समय से दोनों औद्योगिक क्षेत्रों को एनएच-9 से जोड़ने की मांग की जा रही थी। पहले गलत जगह से एनएच-9 पर भारी वाहनों के प्रवेश करने के कारण जाम की स्थिति बन जाती थी।

एनएच-9 पर जाना पड़ रहा बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में 1400 से अधिक और विजय नगर क्षेत्र में 1200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। एनएच-9 का नाम पहले एनएच-24 होता था। उस समय केवल दो लेन का यह हाईवे दोनों औद्योगिक क्षेत्रों से सीधे जुड़ा हुआ था। एनएच-9 बनने के बाद दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में सीधा जाना मुश्किल हो गया था और वाहनों को लंबी दूरी तय करके एनएच-9 पर जाना पड़ रहा था।

सीधे सर्विस रोड से जोड़ा लंबे समय से उद्यमी और यहां काम करने वाले लोग रैंप बनाने की मांग कर रहे थे। एनएचएआइ ने तय समय के भीतर ही लालकुआं और विजयनगर के दोनों रैंपों का निर्माण पूरा कर उन्हें यातायात के लिए खोल दिया। इन दोनों रैंपों को सीधे सर्विस रोड से जोड़ा गया है, जिससे भारी वाहनों और माल वाहकों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो सकेगी।