Ghaziabad Conversion Case: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया बद्दो, गेमिंग एप के जरिए मतांतरण का है आरोप

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। मतांतरण के मास्टरमाइंड शाहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो को गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। सोमवार आधी रात के बाद करीब दो बजे पुलिस उसे लेकर गाजियाबाद पहुंची थी।

यहां एसीपी कवि नगर अभिषेक श्रीवास्तव, डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल के साथ यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम बद्दो ने बद्दो से पूछताछ की थी, जिसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण करा कोर्ट में पेश किया गया। मुंबई की ठाणे सेशन कोर्ट से गाजियाबाद पुलिस को बद्दो की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली थी।

रिमांड की अवधि पूरी होने से करीब 48 घंटे पहले से ही पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर दिया। संयुक्त निदेशक, अभियोजन अनिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि बद्दो को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

UP's Ghaziabad court sends accused Shahnawaz Khan to 14-day judicial custody.

