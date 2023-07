Ghaziabad Mobile Loot लिंक रोड की औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी के पास शनिवार रात को ड्यूटी जा रहे युवक से ऑटो सवार बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया। इसके बाद पीड़ित बहादुरी दिखाते हुए ऑटो पर लटक गया। इस दौरान हैंडल पर लात मार दी जिससे ऑटो डिवाइडर से टकराकर रुक गया। राहगीरों की मदद से तीनों को दबोच लिया गया।

गाजियाबाद में मोबाइल लूटकर भाग रहे थे लुटेरे, ऑटो पर लटक गया पीड़ित; बहादुरी दिखाकर पकड़ा

साहिबाबाद, जागरण संवाददाता। लिंक रोड की औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी के पास शनिवार रात को ड्यूटी जा रहे युवक से ऑटो सवार बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया। इसके बाद पीड़ित बहादुरी दिखाते हुए ऑटो पर लटक गया। इस दौरान हैंडल पर लात मार दी जिससे ऑटो डिवाइडर से टकराकर रुक गया। राहगीरों की मदद से तीनों को दबोच लिया गया। आरोपितों को पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

Edited By: Abhishek Tiwari