गाजियाबाद में UPSSC की परीक्षा देने आए 15 साल्वर को STF ने पकड़ा, छात्रों से लिए थे एक-एक लाख रुपये

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSC) की ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा देने पहुंचे 15 साल्वर को गाजियाबाद पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से अलग-अलग परीक्षा केंद्र से पकड़ा गया है। इनमें से आठ को सोमवार और सात साल्वर मंगलवार को पकड़े गए हैं। मंगलवार को भी दो पाली में परीक्षा हुई। पहली पाली में किसान इंटर कॉलेज से स्वाती को और हरीश चंद्र को डा. केएन मोदी साइंस एंड कामर्स कॉलेज से पकड़ा गया है। दूसरी पाली में पूर्ण ज्ञानांजलि स्कूल से विक्रम सिंह, श्री हंस इंटर कॉलेज से रविन्द्र कुमार, शंभूदयाल इंटर कॉलेज से मंजीत आर्य, राजकीय इंटर कॉलेज से हुकुम सिंह और सनातन धर्म इंटर कॉलेज से रजत कुमार को पकड़ा गया है। देवेंद्र सिंह है गिरोह का सरगना डीसीपी ग्रामीण शुभम पटेल ने बताया कि सोमवार को गिरफ्तार आरोपित बिहार के नालंदा जिले का चंदन, अभय उर्फ अंकुर, सतेंद्र और यूपी के आगरा जिले के थाना वाह का संदीप, कानपुर नगर के थाना विल्लोर का अजीत व बिजनौर जिले के थाना धामपुर का देवेंद्र सिंह है। इनमें देवेंद्र सिंह गिरोह का सरगना है। मोदीनगर पुलिस ने भी डा. केएन मोदी साइंस एंड कामर्स कॉलेज से दो साल्वर पकड़े हैं। इनमें मुरादाबाद का शुभम कुमार व आगरा का सोहनपाल हैं। केंद्र व्यवस्थापक श्यामलाल सिंह की तरफ से केस दर्ज कराया गया है। अभ्यर्थियों से लिए थे एक-एक लाख रुपये यूपीएसएससी की परीक्षा में पकडे गए साल्वर से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि गिरोह का सरगना देवेंद्र ने परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से एक-एक लाख रुपये लिए थे, जिसमें से प्रत्येक अभ्यर्थी से मिली रकम में से 50 हजार उसने अपने पास रखे और 50 हजार साल्वर को दिए। इन साल्वर से 24 जून को ही संपर्क किया गया था। एडिटिंग के जरिये एडमिट कार्ड में फोटो मिक्सिंग व नाम परिवर्तन किया गया। आरोपितों के कब्जे से दो फर्जी आधार कार्ड, सात फर्जी एडमिट कार्ड, प्रश्न पुस्तिका, तीन मोबाइल व एक कार बरामद हुई है। संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने सभी आरोपितों को जेल भेज दिया है।

