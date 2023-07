Ghaziabad Accident Death: तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार सिपाही की मौत, आरोपी महिला मौके से फरार

क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के एनएच-9 पर एबीइएस कॉलेज के पास मंगलवार दोपहर गर्डर से लदे एक जुगाड़ वाहन से कार टकरा गई और अनियंत्रित होकर स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार सिपाही की मौत हो गई। कार एक महिला चला रही थी जो मौके से फरार हो गई। पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी है।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार सिपाही की मौत

Your browser does not support the audio element.

HighLights एनएच-9 पर जुगाड़ वाहन से टकराकर स्कूटी से टकरा गई थी कार। एनएच-9 पर ई-रिक्शा प्रतिबंधित है फिर भी जुगाड़ वाहन दौड़ रहे हैं। पुलिस ने जुगाड़ वाहन चालक को रोका होता तो शायद न होता हादसा।

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के एनएच-9 पर एबीइएस कॉलेज के पास मंगलवार दोपहर गर्डर से लदे एक जुगाड़ वाहन से कार टकरा गई और अनियंत्रित होकर स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार सिपाही की मौत हो गई। कार एक महिला चला रही थी, जो मौके से फरार हो गई। पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी है। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के अटाली गांव के रहने वाले सुशील कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2011 बैच के सिपाही थी। वर्तमान में वह मोदीनगर में रह रहे थे और गाजियाबाद में पीआरवी 4758 पर तैनात थे। मंगलवार को उनकी दो बजे से ड्यूटी थी। वह मोदीनगर से स्कूटी पर हेलमेट लगाकर ड्यूटी पर आ रहे थे। जब वह दोपहर में एबीइएस कॉलेज के पास पहुंचे तो उनके आगे एक जुगाड़ वाहन चल रहा था। इस वाहन में करीब आठ फीट के गर्डर लोड थे। जब उन्होंने जुगाड़ वाहन को पार किया तो पीछे से आई एक कार अनियंत्रित होकर जुगाड़ वाहन से टकरा गई और कार ने सुशील को टक्कर मार दी। इस घटना में सुशील नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर एकत्र हुए लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, यहां चिकित्कसों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिपाही की मौत के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। एसीपी वेव सिटी रवि प्रकाश सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। फिर पुलिस की मुस्तैदी की खुली पाेल पुलिस की लापरवाही से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे व एनएच-9 पर लगातार सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। एक बार फिर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। एक तरफ तो एनएच-9 पर ई-रिक्शा तक प्रतिबंधित हैं। बावजूद इसके जुगाड़ वाहन चालक वाहन में भारी गर्डर लोड कर कई किलाेमीटर तक एनएच-9 पर चलता चला गया और उसे किसी भी पुलिसकर्मी ने नहीं रोका। यही जुगाड़ वाहन हादसे का कारण बना और सड़क हादसे में सिपाही की जान चली गई। इनपुट- आशुतोष गुप्ता

Edited By: Geetarjun