Sawan 2023: भोले के भक्तों के लिए 24 घंटे रहेगी विशेष बस सेवा, गाजियाबाद से चलेंगी 130 बसें

सावन का महीना शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कांवड़ियों और शिव भक्तों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। इन्हीं में से एक है गाजियाबाद प्रशासन द्वारा बस सेवा को लेकर लिया गया फैसला। गाजियाबाद से सावन में 130 बसें चलेंगी जो अब 24 घंटे सेवाएं देंगी। इसका फायदा यहां आने वाले शिवभक्तों व अन्य को होगा।

अब गाजियाबाद से मिलेंगी 24 घंटे बस सेवाएं

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 24 स्पेशल बसों का संचालन शुरू कर दिया है। गाजियाबाद के रोडवेज पुराना बस अड्डे से हरिद्वार के लिए आठ बसों का संचालन शुरू हो गया है। जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या बढ़ती रहेगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद, लोनी, कौशांबी, पुराना रोडवेज बस अड्डा से से 130 बस चलाई जाएंगी। इसके अलावा हापुड़, खुर्जा व बुलंदशहर डिपो से भी बसों का संचालन किया जाएगा। कुल 250 बस चलाई जाएंगी।

