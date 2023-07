फोटो पड़ी भारी: अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में गिरा सपा कार्यकर्ता, बाल-बाल बचा

कई बार हमारा उत्साह हमें कितना भारी पड़ता है यह हम अपने निजी अनुभव और रोजाना आने वाली खबरों में भी देखते हैं। बात अगर सेल्फी की करें तो आजकल लोग सेल्फी के चक्कर में अपनी जान के बारे में भी खयाल नहीं करते। ऐसा ही वाकया बुधवार को गाजियाबाद में हुआ जब एक सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव संग सेल्फी के चक्कर में रोड पर गिर गया।

अखिलेश संग सेल्फी के चक्कर में गिरा कार्यकर्ता।

Your browser does not support the audio element.