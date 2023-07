RapidX: साहिबाबाद-दुहाई के बीच परिचालन शुरू होने के बाद बढ़ेगी रैपिडएक्स ट्रेनों की संख्या, जारी है ट्रायल

दुहाई से साहिबाबाद के बीच रैपिडएक्स ट्रेन (RapidX Train) का परिचालन इस माह में शुरू करने की तैयारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा पूरी की जा चुकी है। ट्रेन का परिचालन शुरू होने से पहले दुहाई डिपो में रैपिडएक्स ट्रेन की संख्या बढ़ने की उम्मीद कम है प्राथमिक खंड में परिचालन शुरू होने के बाद गुजरात से रैपिडएक्स ट्रेन के कोच गाजियाबाद लाए जाएंगे।

साहिबाबाद-दुहाई के बीच परिचालन शुरू होने के बाद बढ़ेगी रैपिडएक्स ट्रेनों की संख्या।

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। दुहाई से साहिबाबाद के बीच रैपिडएक्स ट्रेन (RapidX Train) का परिचालन इस माह में शुरू करने की तैयारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा पूरी की जा चुकी है। ट्रेन का परिचालन शुरू होने से पहले दुहाई डिपो में रैपिडएक्स ट्रेन की संख्या बढ़ने की उम्मीद कम है, प्राथमिक खंड में परिचालन शुरू होने के बाद गुजरात से रैपिडएक्स ट्रेन के कोच गाजियाबाद लाए जाएंगे। दुहाई डिपो में वर्तमान में नौ रैपिडएक्स ट्रेन हैं, जो कि साहिबाबाद से दुहाई बीच 17 किलोमीटर लंबे रूट पर दौड़ने के लिए तैयार हैं, ट्रायल रन जारी है। इस रूट पर शुरू में दो रैपिडएक्स ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यात्रियों की संख्या अधिक होने पर ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 10 से 15 मिनट के अंतराल पर स्टेशन पर ट्रेन उपलब्ध होगी। साहिबाबाद से दुहाई के बीच रैपिडएक्स ट्रेन का परिचालन शुरू होने के साथ ही दुहाई से मोदीनगर के बीच के हिस्से में कार्य में तेजी लाई जाएगी। मोदीनगर से साहिबाबाद के बीच रैपिडएक्स ट्रेन का परिचालन शुरू होने पर सवारियों की संख्या अधिक होगी, उस वक्त तक रैपिडएक्स ट्रेन की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। जून, 2025 तक मेरठ से दिल्ली के बीच रैपिडएक्स ट्रेन का परिचालन शुरू करने का लक्ष्य एनसीआरटीसी द्वारा तय किया गया है। सफर के लिए जल्द खत्म हो सकता है इंतजार यात्रियों को देश की पहली रैपिडएक्स ट्रेन में सफर के लिए अभी इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि, एनसीआरटीसी के अधिकारियों का दावा है कि यह इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। रैपिडएक्स ट्रेन का परिचालन शुरू करने की तिथि के साथ ही किराए की भी घोषणा जल्द की जा सकती है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स का कहना है कि रैपिडएक्स ट्रेन का परिचालन शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

Edited By: Geetarjun