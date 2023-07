प्रधानमंत्री के भाई की आज हो सकती है डायलिसिस, गाजियाबाद के अस्पताल में किया गया इंतजाम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की बृहस्पतिवार को डायलिसिस हो सकती है। संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में चल रहे डायलिसिस सेंटर पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गए हैं। सीएमओ डॉ. भवतोष शंखधर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रहलाद मोदी बीमार हैं और रूटीन में निर्धारित समय के बाद डायलिसिस होती है। प्रतापविहार में अपने मित्र के घर ठहरे हुए हैं।

प्रधानमंत्री के भाई की आज हो सकती है डायलिसिस

