एकतरफा आशिक के सिर पर हुआ खून सवार, लड़की पर हमला करने की कोशिश; बचाने आया दोस्त तो सीने में घोंपी कैंची

युवती को बचाने आए युवक के सीने में सिरफिरे आशिक ने घोंप दी कैंची।

HighLights गंभीर हालत में युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज, मुकदमा दर्ज। पहले इंस्टाग्राम युवती का वीडियो किया प्रसारित, फिर करने लगा पीछा।

नोएडा, जागरण संवाददाता। कोतवाली सेक्टर-39 क्षेत्र में एक सिरफिरे आशिक के सिर पर खून सवार हो गया। युवती द्वारा नजरअंदाज करने पर उस युवक ने उस पर कैंची से हमला कर दिया। बचाव में आए युवती के दोस्त के सीने में कैंची घोंप दी। युवती ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मूलरूप से जिला बागपत की रहने वाली युवती वर्तमान में गांव हाजीपुर स्थित एक पीजी में रहती है। साथ ही सेक्टर-104 स्थित एक क्लीनिक में नौकरी करती है। कोलकाता का मेराज भी सेक्टर-104 में ही नौकरी करता है। युवती का आरोप है कि पिछले दिनों मेराज ने उसका एक वीडियो बनाकर बदनाम करने की कोशिश में इंस्टाग्राम पर प्रसारित कर दिया। इसके बाद वह लगातार पीजी से क्लीनिक आते-जाते पीछा करना शुरू कर दिया। युवक ने उसका घर से निकलना ही दुश्वार कर दिया। युवती ने बताया कि 16 तारीख को वह घर आया और माफी मांगने लगा। इसी बीच उसने कैंची निकालकर जान से मारने की कोशिश की तो बचाव में प्रिंस नामक युवक आ गया। मेराज ने कैंची उसके सीने में घोंप दी। आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रिंस का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

