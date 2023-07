Triple Talaq News: गाजियाबाद में सगी बहनों को पतियों ने दिया तीन तलाक, ननदोई पर छेड़छाड़ का आरोप

Ghaziabad Triple Talaq News मसूरी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली दो बहनों को उनके पतियों ने तीन तलाक दे दिया। आरोपित दहेज में स्कार्पियो कार व 20 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर ननदोई ने एक बहन के साथ छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ दिए। मामले में पीड़िता ने आराेपितों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।

गाजियाबाद में सगी बहनों को पतियों ने दिया तीन तलाक, ननदोई पर छेड़छाड़ का आरोप

