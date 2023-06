Ghaziabad: सोसाइटी की लिफ्ट में गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते ने युवक का हाथ जबड़े में दबाया, आए सात कट

इंदिरापुरम वैभव खंड की प्रोफेशनल हब सोसायटी की लिफ्ट में गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते ने युवक के हाथ में काट लिया। कुत्ते ने हाथ को छह सेकेंड तक जबड़े में दबाकर रखा। युवक को हाथ में सात कट लगे हैं। पीड़ित परिवार ने इंदिरापुरम थाने में शिकायत की है। वह मंगलवार देर शाम तक पुलिस ने कुत्ता पालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते रहे।

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। इंदिरापुरम वैभव खंड की प्रोफेशनल हब सोसायटी की लिफ्ट में गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते ने युवक के हाथ में काट लिया। कुत्ते ने हाथ को छह सेकेंड तक जबड़े में दबाकर रखा। युवक को हाथ में सात कट लगे हैं। पीड़ित परिवार ने इंदिरापुरम थाने में शिकायत की है। वह मंगलवार देर शाम तक पुलिस ने कुत्ता पालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते रहे। विकास बब्बर परिवार के साथ प्रोफेशन हब सोसाइटी के एचआरसी अपार्टमेंट में 12वें तल पर रहते हैं। वह निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। लिफ्ट में कुत्ते ने काटा उनका 19 वर्षीय बेटा भौमिक बब्बर स्नातक कर करा है। भौमिक शाम के घर आने के लिए भूतल से लिफ्ट में सवार हो गया। लिफ्ट में केयर टेकर के साथ कुत्ता था। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के बाद कुत्ता काटने की कोशिश करने लगा। इस दौरान भौमिक ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन कुत्ते ने उसका हाथ अपने मुंह में पकड़ लिया। किसी तरह से छात्र ने हाथ कुत्ते के मुंह से निकाला। 10वें तल पर केयर टेकर कुत्ते को लेकर उतर गया। इसके बाद छात्रा ने घर जाकर दिखाया तो स्वजन आक्रोशित हो गए। विकास बब्बर ने बताया कि सोसायटी उन्होंने इंदिरापुरम थाने में पुलिस से शिकायत की है लेकिन पुलिस ने कुत्ता मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। बिना मजल के लिफ्ट में सवार था कुत्ता नगर निगम ने सोसायटियों में कुत्ता पालने के नियम बना रखे हैं। कुत्ते के मुंह पर मजल लगाकर ही घर से बाहर ले जा सकते हैं। पार्क व अन्य सार्वजनिक स्थान पर कुत्ता नहीं घुमा सकते हैं। लोग निगम के आदेश का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। गोल्डन रिट्रीवर विदेशी प्रजाति का कुत्ता है। पहले हम यह जांच करेंगे कि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराया गया था या नहीं। यदि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था तो कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. अनुज, उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी।

