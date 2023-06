योगी-मोदी के समर्थन में सोशल मीडिया VIDEO डालने पर दी धमकी, आरोपित की तलाश कर रही पुलिस

गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विचारधारा का समर्थन करते हुए एक संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित की तो उन्हीं के संप्रदाय के एक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी करते हुए धमकी दे डाली। सलमान का कहना है कि उनकी मां ने डासना से चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

योगी-मोदी के समर्थन में सोशल मीडिया VIDEO डालने पर दी धमकी

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। वेव सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विचारधारा का समर्थन करते हुए एक संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित की तो उन्हीं के संप्रदाय के एक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी करते हुए धमकी दे डाली। बातचीत का वीडियो वायरल दोनों के बीच की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। मामले में पीड़ित ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। डासना के कुरैशियान मोहल्ला के रहने वाले सलमान का कहना है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावित हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो दोनों की विचारधारा से संबंधित एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसके बाद उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया और फोन करने वाले व्यक्ति ने अभद्र भाषा में बात करते हुए समाज के लोगों के बारे में भी अपशब्द कहे। आरोपित ने उन्हें धमकी भी दी। सलमान का कहना है कि उनकी मां ने डासना से चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा था। एसीपी वेव सिटी रवि प्रकाश सिंह का कहना है कि प्रसारित वीडियो का संज्ञान लिया गया है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari