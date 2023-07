Ghaziabad: कोबरा ने बुझा दिया सूरज के घर का दीपक, रात को सोते समय हाथ की अंगुली में सांप ने काटा

मंगलवार सुबह दो बजे फर्श पर चटाई डालकर सो रहे 35 वर्षीय दीपक पुत्र सूरज को कोबरा सांप ने डस लिया। दर्द होने पर दीपक ने शोर मचाया तो सांप तेजी से बाहर निकल गया। शोर सुनते ही पड़ोसी अनिल कुमार ने देखा तो दीपक के हाथ की अंगुली में सांप ने काट रखा था। जांच के बाद चिकित्सकों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया।

Ghaziabad: कोबरा ने बुझा दिया सूरज के घर का दीपक

Your browser does not support the audio element.

HighLights सोते समय सांप ने डसा 15 दिन में 20 लोगों को सांप ने काटा

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। वर्षा के चलते सांप के बिलों में पानी भरने से वह बाहर निकल रहे हैं। खुद का घर उजड़ने पर सांप लोगों की जिंदगी समाप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में कोबरा सांप ने गांव बम्हैटा में मजदूरी करके गुजर-बसर कर रहे सूरज के घर का दीपक ही बुझा दिया है। सोते समय सांप ने डसा मंगलवार सुबह दो बजे फर्श पर चटाई डालकर सो रहे 35 वर्षीय दीपक पुत्र सूरज को कोबरा सांप ने डस लिया। दर्द होने पर दीपक ने शोर मचाया तो सांप तेजी से बाहर निकल गया। शोर सुनते ही पड़ोसी अनिल कुमार ने देखा तो दीपक के हाथ की अंगुली में सांप ने काट रखा था। हाथ में बंद लगाया और तुरंत संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में दीपक को भर्ती कराया गया। ईएमओ डा. योगेंद्र कुमार ने दीपक का इलाज शुरू करते हुए एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन लगाई। सांप का जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। सुबह सात बजे दीपक बेहोश हो गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। दीपक की बेटी और पिता सूरज का रो राेकर बुरा हाल है। सीएमएस डा. विनोद चंद पांडेय ने बताया कि दीपक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी है। 15 दिन में 20 लोगों को सांप ने काटा जिला एमएमजी, संयुक्त अस्पताल, सीएचसी डासना, मोदीनगर, मुरादनगर, भोजपुर और लोनी में पिछले 15 दिन में सांप के काटने पर 20 लोगों को भर्ती कराया गया। जिला एमएमजी अस्पताल में गार्ड देवेंद्र, विकुल कुमार,साकिब, प्रीति,शिवकुमार और रामसिंह को भर्ती कराया गया। इनमें से बम्हैटा की रहने वाली 21 वर्षीय प्रीति की मौत हो चुकी है। शेष स्वस्थ हो गए हैं। डा. संतराम वर्मा का कहना है कि सांप के काटने पर तुरंत बंद लगाते हुए नजदीकी अस्पताल पहुंचकर एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। इससे अधिकांश लोगों की जान बचना संभव है। कुछ सांप ही जहरीले होते हैं।

Edited By: Shyamji Tiwari