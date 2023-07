कलयुग का श्रवण कुमार! कांवड़ में एक तरफ मां तो दूसरी ओर 61 लीटर गंगाजल, हरिद्वार से मुरादनगर पहुंचा देव

कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसा बेटा देव बुधवार को मुरादनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा। उनकी कांवड़ में एक तरफ मां सरस्वती (101) और दूसरी तरफ 61 लीटर गंगाजल देखकर उनके पास लोगों का जमावड़ा लग गया। देव ने बताया कि जून महीने में वे हरिद्वार के लिए निकले थे। उन्होंने मां के साथ पूजा अर्चना करने के बाद एक जुलाई को हरिद्वार से 61 लीटर गंगाजल लिया।

कांवड़ में एक तरफ मां व दूसरी तरफ 61 लीटर गंगाजल

मुरादनगर, जागरण संवाददाता। कलयुग में भी श्रवण कुमार जैसा बेटा देव बुधवार को मुरादनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा। देव ने कांवड़ में एक तरफ अपनी 101 वर्षीय मां सरस्वती को बैठाया और दूसरी तरफ 61 लीटर गंगाजल रखा। वह एक जुलाई को हरिद्वार से चले थे। मुरादनगर पहुंचे देव देव ने बताया कि मां और गंगाजल दोनों ही अनमोल हैं। इसलिए उन्होंने कांवड़ में दोनों तरफ उन्हें बैठाया। यहां मुरादनगर में लोगों ने उनकी सराहना की। कहा कि इस तरह के बेटे सभी के लिए नजीर हैं। देव उर्फ धोनी बुलंदशहर जिले के खुर्जा धराऊं के रहने वाले हैं। वे बृहस्पतिवार दोपहर मुरादनगर में पहुंचे थे। दूसरी ओर कांवड़ 61 लीटर गंगाजल यहां असालतनगर के पास कांवड़ शिविर में उन्होंने विश्राम किया। उनकी कांवड़ में एक तरफ मां सरस्वती (101) और दूसरी तरफ 61 लीटर गंगाजल देखकर उनके पास लोगों का जमावड़ा लग गया। देव ने बताया कि जून महीने में वे हरिद्वार के लिए निकले थे। यहां उन्होंने मां के साथ पूजा अर्चना करने के बाद एक जुलाई को हरिद्वार से 61 लीटर गंगाजल लिया। कांवड़ में एक तरफ मां को बैठाया और दूसरी तरफ 61 लीटर गंगाजल से भरी कैन व कलश को बांधा। बृहस्पतिवार को मुरादनगर में गौरक्षक दल के पदाधिकारी गुलशन राजपूत, अनुभव, नवदीप, मोहित, ऋषि, संजू वैश्य, दीपमाला ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। उन्हें प्रसाद का भी वितरण किया।

Edited By: Shyamji Tiwari