Ghaziabad Crime: वायु सेना के अधिकारी को न फ्लैट मिला, न वापस पैसा; बिल्डर ने हड़प लिए 10 लाख रुपये

गाजियाबाद में वायु सेना के एक अधिकारी को फ्लैट देने के नाम पर बिल्डर ने 10 लाख रुपये हड़प लिए। आरोपित ने न तो फ्लैट दिया और न ही पैसे वापस किए। मामले में उन्होंने पुलिस से शिकायत की लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कोर्ट की शरण लेकर बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर व प्रोपराइटर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

