Ghaziabad: युवती को फुसलाकर भगा ले गया रिश्तेदार, वापस लौटाने के लिए मांग रहा पांच लाख रुपये

जटवाड़ा में रहने वाली एक युवती को उसका ही एक रिश्तेदार अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया। अब वह युवती को स्वजन को वापस करने के लिए पांच लाख रुपये की मांग कर रहा है। पहले उसकी लोकेशन नंदग्राम फिर लोनी आई। बाद में पता चला कि वह बहन को लेकर गोरखपुर चला गया है। मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है।

युवती को फुसलाकर भगा ले गया रिश्तेदार

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। नगर कोतवाली क्षेत्र के जटवाड़ा में रहने वाली एक युवती को उसका ही एक रिश्तेदार अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया। अब वह युवती को स्वजन को वापस करने पर पांच लाख रुपये की मांग कर रहा है। मामले में पीड़िता के भाई ने आरोपित को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। 27 जून से लापता है युवती जटवाड़ा के रहने वाले विक्रम का कहना है कि वह यहां 30 साल से निवास करते हैं। उनकी बहन वंदना पासवान 27 जून से लापता है। तलाशने पर पता चला कि उनके बड़े भाई का साला बलजीत कुमार उसे अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। वापस लौटाने पर मांग रहा पांच लाख पहले उसकी लोकेशन नंदग्राम फिर लोनी आई। बाद में पता चला कि वह बहन को लेकर गोरखपुर चला गया है। अब वह बहन को लौटाने की एवज में पांच लाख रुपये मांग रहा है। मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। महिला को भेज रहा अश्लील वीडियो इसके अलावा वेव सिटी थाना क्षेत्र के डासना स्थित एक मोहल्ले में रहने वाली महिला को मनचला अनजान नंबर से अश्लील वीडियो व फोटो भेज रहा है। मना करने पर आरोपित धमकी दे रहा है। मामले में महिला के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। डासना के रहने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि उनकी पत्नी के वाट्सएप नंबर पर पिछले कई दिन से कोई व्यक्ति अश्लील वीडियो व फोटो भेज रहा है। इसके साथ ही वह अभद्र मैसेज भी लिखकर भेज रहा है। उसके कारण हाल में ही पड़ा उनका त्योहार भी खराब हो गया। कई बार मना करने पर भी आरोपित हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मामले में उन्होंने आरोपित का नंबर पुलिस को देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।

