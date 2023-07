Ghaziabad News गाजियाबाद पुलिस ने मतांतरण कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह लड़कियों का ब्रेनवॉश कराकर उनका धर्मांतरण कराता था। पुलिस के अनुसार यह गिरोह नोएडा की कई कंपनियों में काम करने वाली युवतियों का ब्रेनवॉश करता था। उन्होंने हाल ही में खोड़ा की रहने वाली एक युवती का भी मतांतरण कराया है।

गाजियाबाद पुलिस ने मतांतरण कराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, लड़कियों का करते थे ब्रेनवॉश।

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। गाजियाबाद पुलिस ने मतांतरण कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह लड़कियों का ब्रेनवॉश कराकर उनका धर्मांतरण कराता था। पुलिस के अनुसार यह गिरोह नोएडा की कई कंपनियों में काम करने वाली युवतियों का ब्रेनवॉश करता था। उन्होंने हाल ही में खोड़ा की रहने वाली एक युवती का भी मतांतरण कराया है, जिसके बाद युवती ने खोड़ा थाने में आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक कंपनी में काम करने वाली युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि इस गिरोह के तार पाकिस्तान सहित अन्य देशों से जुड़े हैं जो उन्होंने मतांतरण के लिए मदद करते हैं।

