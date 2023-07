साहिबाबाद में फर्जी आरटीओ बनकर वाहन चालकों से वसूली करने वाले तीन गिरफ्तार, निलंबित सिपाही चला रहा था गिरोह

गाजियाबाद में फर्जी आरटीओ बनकर वाहन चालकों से उगाही करने वाले तीन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में फर्जी आरटीओ बनकर वाहन चालकों से उगाही करने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह को आरटीओ लखनऊ से निलंबित सिपाही चला रहा था। आरोपितों के पास से कार और मोबाइल बरामद किए हैं।

साहिबाबाद में फर्जी आरटीओ बनकर वाहन चालकों से वसूली करने वाले तीन गिरफ्तार।

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में फर्जी आरटीओ बनकर वाहन चालकों से उगाही करने वाले तीन आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से तीन आईडी कार्ड, कार और मोबाइल समेत कई अन्य चीजें भी बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि सोमवार को साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में फर्जी आरटीओ बनकर वाहन चालकों से उगाही करने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह को आरटीओ लखनऊ से निलंबित सिपाही चला रहा था। आरोपितों को पास से कार, तीन आईडी कार्ड, मोबाइल समेत कई अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने आगे बताया कि सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर फिलहाल पूछताछ की जा रही है।

Edited By: Nitin Yadav