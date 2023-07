Ghaziabad: कंटेनर में 20 लाख की एक्सपायर बीयर बेचने ओखला जा रहे चार दबोचे, एक साल से खड़ा था कंटेनर

शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने कंटेनर में 20 लाख की एक्सपायर बीयर ओखला में बेचने जा रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक साल से कंटेनर को सीमा चौकी क्षेत्र में छिपाकर खड़ा किया था। शुक्रवार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान सर्विस लेन से पकड़ा। मालिक समेत तीन आरोपित अभी फरार हैं। इनके पास से 1180 पेटी बीयर बरामद हुई है। जो जनवरी में एक्सपायर हो गई थी।

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने कंटेनर में 20 लाख की एक्सपायर बीयर ओखला में बेचने जा रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक साल से कंटेनर को सीमा चौकी क्षेत्र में छिपाकर खड़ा किया था। शुक्रवार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान सर्विस लेन से पकड़ा। मालिक समेत तीन आरोपित अभी फरार हैं। सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पकड़े गए आरोपित एटा का निर्मल, कर्नाटक का राजू बी, सुनील कुमार और नूंह हरियाणा का मुस्ताक हैं। इनके पास से 1180 पेटी बीयर बरामद हुई है। जो जनवरी में एक्सपायर हो गई थी। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह इसे ओखला में बेचने जा रहे थे। उनके साथ कंटेनर के आगे दो स्कूटी सवार चल रहे थे। जो पकड़े जाने पर भाग गए। पिछले एक साल से यह कंटेनर सीमा चौकी क्षेत्र में खड़ा था। मालिक समेत सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। यह किसे बेचने जा रहे थे, कौन कौन लोग शामिल हैं। खरीदने वाला कौन है। पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है।

