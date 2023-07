गाजियाबाद में बाढ़ का खतरा, कई गांवों में घुसा हरनंदी नदी का पानी; बचाव कार्य जारी

साहिबाबाद स्थित हरनंदी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके और गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। करहेड़ा की सात कॉलोनी के पांच हजार से ज्यादा मकान बाढ़ की चपेट में हैं। कृषि भूमि पर पानी भर गया है। हजारों एक एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। शुक्रवार रात को आबादी के इलाके में तेजी से पानी भरना शुरू हो गया।

गाजियाबाद में बाढ़ का खतरा, कई गांवों में घुसा हरनंदी नदी का पानी। (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.