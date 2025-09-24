Language
    गाजियाबाद प्राधिकरण के पहल पोर्टल के तहत बाबुओं का जल्द होगा स्कीमवार फेरबदल, निर्देश जारी

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:43 AM (IST)

    गाजियाबाद प्राधिकरण के वीसी अतुल वत्स ने पहल पोर्टल की समीक्षा की और बाबुओं के स्कीमवार और जोनवार तैनाती के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए। भवन भूखंड और व्यवसायिक अनुभाग में बदलाव पर विचार किया जाएगा। बड़ी स्कीमों में पॉकेटवार लिपिकों की तैनाती से पारदर्शिता आएगी और डिफाल्टरों को नोटिस भेजने से राजस्व बढ़ेगा।

    पुराने बस अड्डे के पास स्थित जीडीए कार्यालय। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण के पहल पोर्टल की प्रगति को लेकर जीडीए वीसी अतुल वत्स ने अधिकारियों के साथ बैठक में समीक्षा की। उन्होंने पोर्टल पर डेटा फीड करने के साथ ही जानकारी ली कि योजनाओं का डेटा फीड करने का कार्य कितने लिपिकों में विभाजित किया गया है।

    उन्होंने पहल पोर्टल के तहत बाबुओं का स्कीमवार और जोनवार तैनाती के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में जीडीए वीसी अतुल वत्स ने असंतोष जाहिर करते हुए निर्देशित किया कि बाबुओं को को भवन, भूखंड व्यवसायिक अनुभाग के हिसाब से तैनात करने के बजाय जोन और स्कीमवार तैनात किया जाए।

    इसके लिए उन्होंने समिति गठित कर दो दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसके आधार पर जोन और स्कीमवार बाबुओं की तैनाती पर निर्णय लिया जा सकेगा। बड़ी स्कीम में पाकेटवार भी लिपिकों की तैनाती करने को कहा ताकि कार्य में पारदर्शिता आ सके।

    उन्होंने कहा कि पहल पोर्टल पर अपडेट्स के दौरान मिलने वाले डिफाल्टर को तत्काल नोटिस भेजने और संबंधित सुपरवाइजर से पता करें कि मौजूदा में संपत्ति पर दर्ज नाम वाला व्यक्ति ही वहां निवास कर रहा हो। संबंधित परिवार को प्राधिकरण रिकार्ड मे म्यूटेशन के लिए प्रेरित किया जा सकें, जिससे जीडीए को राजस्व की प्राप्ति होगी।