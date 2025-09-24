गाजियाबाद प्राधिकरण के पहल पोर्टल के तहत बाबुओं का जल्द होगा स्कीमवार फेरबदल, निर्देश जारी

गाजियाबाद प्राधिकरण के वीसी अतुल वत्स ने पहल पोर्टल की समीक्षा की और बाबुओं के स्कीमवार और जोनवार तैनाती के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए। भवन भूखंड और व्यवसायिक अनुभाग में बदलाव पर विचार किया जाएगा। बड़ी स्कीमों में पॉकेटवार लिपिकों की तैनाती से पारदर्शिता आएगी और डिफाल्टरों को नोटिस भेजने से राजस्व बढ़ेगा।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण के पहल पोर्टल की प्रगति को लेकर जीडीए वीसी अतुल वत्स ने अधिकारियों के साथ बैठक में समीक्षा की। उन्होंने पोर्टल पर डेटा फीड करने के साथ ही जानकारी ली कि योजनाओं का डेटा फीड करने का कार्य कितने लिपिकों में विभाजित किया गया है।

उन्होंने पहल पोर्टल के तहत बाबुओं का स्कीमवार और जोनवार तैनाती के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में जीडीए वीसी अतुल वत्स ने असंतोष जाहिर करते हुए निर्देशित किया कि बाबुओं को को भवन, भूखंड व्यवसायिक अनुभाग के हिसाब से तैनात करने के बजाय जोन और स्कीमवार तैनात किया जाए।

इसके लिए उन्होंने समिति गठित कर दो दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसके आधार पर जोन और स्कीमवार बाबुओं की तैनाती पर निर्णय लिया जा सकेगा। बड़ी स्कीम में पाकेटवार भी लिपिकों की तैनाती करने को कहा ताकि कार्य में पारदर्शिता आ सके।