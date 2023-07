Ghaziabad: एनजीटी की रोक के बावजूद शक्तिखंड में कूड़ा डाल रहा है जीडीए, NGT पहले लगा चुका है भारी जुर्माना

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की रोक के बावजूद शक्तिखंड चार में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से कूड़ा डाला जा रहा है। जीडीए ने पूर्व में इस स्थान पर कूड़ा न डालने का दावा किया था। शुक्रवार को कूड़े के दबाव से श्मशान स्थल की दीवार गिरी तो जीडीए की पोल खुल गई। इससे पहले लगातार शिकायतों के बाद भी यहां पर कूड़ा डालना बंद नहीं किया गया था।

Ghaziabad: एनजीटी की रोक के बावजूद शक्तिखंड में कूड़ा डाल रहा है GDA।

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की रोक के बावजूद शक्तिखंड चार में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से कूड़ा डाला जा रहा है। जीडीए ने पूर्व में इस स्थान पर कूड़ा न डालने का दावा किया था। शुक्रवार को कूड़े के दबाव से श्मशान स्थल की दीवार गिरी तो जीडीए की पोल खुल गई। शिकायत के बाद भी नहीं बंद हुआ कूड़ा डालना शक्ति खंड चार में साल 2017 से जीडीए और नगर निगम की ओर से कूड़ा डाला जा रहा था। लगातार शिकायतों के बाद भी यहां पर कूड़ा डालना बंद नहीं किया गया। लोग जीडीए और नगर निगम के खिलाफ एनजीटी चले गए। छह सितंबर 2022 को एनजीटी ने निगम पर 150 करोड़ और जीडीए पर 50 करोड़ रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया। दोनों विभागों को एक माह के अंदर जुर्माना जमा करने और छह माह में डंपिंग ग्राउंड हटाने का आदेश दिया था। निगम ने यहां पर कूड़ा डालना बंद कर दिया। जीडीए अब भी यहां कूड़ा रहा है। जीडीए इस स्थान का कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन के रूप में प्रयोग कर रहा है। कूड़े की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि वह दूर से ही पहाड़ जैसा दिखता है। कूड़े के पास में ही श्मशान स्थल है। शुक्रवार को कूड़ा के दबाव से श्मशान स्थल की दीवार गिर गई थी। दीवार के पास यदि कोई व्यक्ति होता होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इंदिरापुरम में नहीं है कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन नगर निगम का कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन है। जबकि जीडीए का कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन नहीं है। जिससे जीडीए शक्ति खंड चार में कूड़ा डालता है। आसपास की आवासीय सोसायटियों में लोगों का बदबू से बुरा हाल है। आए दिन कूड़े में आग लगा दी जाती है। एनजीटी में याचिका दायर करने वाले कुलदीप सक्सेना ने बताया कि कूड़ा डालना बंद नहीं किया तो वह एनजीटी का रुख करेंगे। वहीं, इस बारे में जानकारी देते हुए जीडीए की अधिशासी अभियंता प्रशांत गौतम ने कहा कि इंदिरापुरम का कूड़ा मोरटा गांव के डंपिग ग्राउंड में जाता है। कई दिन से वहीं कूड़ा नहीं जा रहा था। जिस वजह से शक्ति खंड में कूड़ा अधिक हो गया।

Edited By: Nitin Yadav