दिल्ली-एनसीआर में शनिवार सुबह से हो रही झमाझम बारिश गाजियाबाद की कई सड़कों पर पानी भर गया है जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। सड़कों पर जलभराव और बडे़-बड़े गड्ढे होने से कई वाहन पलट रहे हैं जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। सिद्धार्थ बिहार एरिया में कई पॉश कॉलोनी होने के बावजूद सड़कों की हालत बदतर है।

गाजियाबाद में सड़कों पर भरा बारिश का पानी, ई-रिक्श पलटा; बाल-बाल बचे लोग।

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। दिल्ली-एनसीआर में शनिवार सुबह से हो रही झमाझम बारिश गाजियाबाद की कई सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। सड़कों पर जलभराव और बडे़-बड़े गड्ढे होने से कई वाहन पलट रहे हैं, जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। पानी निकासी की नहीं है व्यवस्था सिद्धार्थ बिहार एरिया में कई पॉश कॉलोनी होने के बावजूद सड़कों की हालत बदतर है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढों के साथ कीचड़ फैला हुआ है। बारिश के पानी के भराव की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। निर्माणाधीन रहवासी प्रोजेक्ट के कारण बड़े-बड़े डंपर की आवाजाही से सड़कों की हालत और बदहाल होती जा रही है। हर रोज हो रही हैं दुर्घटना सड़क पर कई जगह करीबन एक-एक फीट गहराई और तीन से चार फीट चौड़ाई के गड्ढे हो गए हैं। जलभराव के कारण इन गड्ढों की वजह से वाहन चालक लगातार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। नगर निगम प्रशासन की तरफ से पानी भराव और लगातार बारिश होने के बाद भी सड़क की मरम्मत या पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इससे रहवासियों में नाराजगी है। #Delhi NCR #ghaziabad #Road बारिश से सिध्दार्थ विहार कालोनी की सड़कों पर सिर्फ गड्डे ही गड्डे तालाब की तरह दिखाई दे रहें हैं। निगम प्रशासन की लापरवाही से सड़कों पर सिर्फ पानी भरा हुआ है। इस कारण लगातार ई रिक्शा और बाइक सवार हादसे का शिकार हो रहे हैं। हे प्रभु। Tc pic.twitter.com/nXUpzjMd5r July 8, 2023 बच्चों का स्कूल जाना हुआ मुश्किल सिद्धार्थ विहार गौर सिद्धार्थम सोसाइटी के रहवासी ललित कुमार ने बताया कि सड़कों पर पानी भराव होने से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दोनों एंट्री और एग्जिट गेट में पानी भरा होने से बच्चों को स्कूल जाने आने में परेशानी उठानी पड़ रही है। बच्चों के साथ वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे के कारण लगातार वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसका कई लोग शिकार हो चुके हैं और उन्हें चोट भी लगी है। आज सुबह ही सवारियों से भरी ई रिक्शा गड्डे ले कारण पलटकर गिर गई। किसी तरह लोग बाहर निकले।

Edited By: Nitin Yadav