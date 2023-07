Ghaziabad: दो साल के मासूम की हत्या करने के बाद मां ने लगाया मौत को गले, पंखे से लटके मिले दोनों के शव

मां ने दो साल के बेटे की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। घटना के बाद दोनों के शव पंखे से लटके मिले। महिला ने यह कदम क्यों उठाया इसका पता नहीं चल सका है। माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण महिला ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के करहेड़ा में मां ने दो साल के बेटे की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। घटना के बाद दोनों के शव पंखे से लटके मिले। महिला ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका है। माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण महिला ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जौनपुर के रीठी गांव में रहने वाले अजीत यादव अपनी 25 वर्षीय पत्नी रंजीता यादव और दो वर्षीय बेटे गोलू के साथ किराये के मकान में करहेड़ा में रहते हैं। वह नोएडा में कैब चलाता है। उनके साथ अजीत का साड़ू सुनील कुमार भी रहता था। रंजीता और अजीत की शादी लॉकडाउन के दौरान साल 2020 में हुई थी। सुनील देर शाम को घर लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद था। फोन करने और कुंडी बजाने पर भी दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने दरवाजे में धक्का मारकर कुंडी तोड़ दी। अंदर रंजीता और गोलू पंखे से लटके हुए थे। सुनील ने इसकी सूचना मकान मालिक को दी। 112 नंबर पर पुलिस को सूचना देने के लिए भी फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हिंडन एयरफोर्स चौकी प्रभारी को फोन किया। सहायक पुलिस आयुक्त भास्कर वर्मा ने बताया कि शुरूआती जांच में सामने आया है कि रंजीता ने बेटे गोलू का बांधकर पंखे से लटकाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मां ने भी पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। मकान मालिक ने बताया कि किरायेदार महिला का व्यवहार ठीक था। मां ने किया था बेटे के जन्मदिन मनाने का वादा 28 जुलाई को गोलू का जन्मदिन था। रंजीता ने अजीत से धूमधाम से गोलू का जन्मदिन मनाने का वादा किया था। अजीत ने पुलिस को बताया कि वह बच्चे और उससे बहुत प्रेम करती थी। उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका उन्हें पता नहीं। सहायक पुलिस आयुक्त भास्कर वर्मा का बताया कि फारेंसिक टीम से जांच कराई गई। साक्ष्य जुटाए गए हैं। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। महिला के स्वजन को सूचना दे दी गई है। उनके आने आने पर और स्थिति स्पष्ट हो जागएी।

