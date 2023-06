Ghaziabad: बाजार जा रहे युवक को दबंग ने रोका, बाल पकड़कर लगा पीटने, बीच बचाव करने पर बहन को भी पीटा

आरोप है कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और खानापूर्ति कर चली गई। मंगलवार को मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। ट्विटर उसके अधिकारियों से शिकायत की गई तब जाकर स्थानीय पुलिस की नींद टूटी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू की। उन्होंने थाने में तहरीर दी है। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है।

गाजियाबाद पुलिस शिकायत मिलने के बाद कर रही मामले की जांच।

साहिबाबाद, जागरण संवाददाता। लिंक रोड थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में सोमवार रात घर से सामान लेने गए युवक से दबंग ने मारपीट की। बीच-बचाव करने आई बहन से भी आरोपित ने मारपीट के बाद छेड़छाड़ की। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस की नींद टूटी है। पीड़ित की ओर से दी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वह घर के पास गली में सामान लेने जा रहा था, उसी वक्त रास्ते में अजय चौधरी नाम के युवक ने उसे रोककर सरेराह बाल पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग मूकदर्शक बने रहे। उनकी बहन ने आरोपित को रोकने का प्रयास किया। आरोपित ने बहन को बेरहमी से पीटा और छेड़छाड़ भी की। शोर सुनकर मौके पर भीड़ एकत्र होने लगी तो आरोपित जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। आरोप है कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और खानापूर्ति कर चली गई। मंगलवार को मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। ट्विटर उसके अधिकारियों से शिकायत की गई तब जाकर स्थानीय पुलिस की नींद टूटी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू की। उन्होंने थाने में तहरीर दी है। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है।

