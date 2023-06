मनचले का दुस्साहस: गाजियाबाद के कॉलेज जाती दिल्ली की छात्रा को छेड़ता, विरोध करने पर पीटता; जबरन PG में घुसा

बीडीएस छात्रा के साथ मनचले द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। विरोध पर आरोपित ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपित छात्रा पर दोस्ती का लगातार दबाव बना रहा है। आरोपित की हरकत से परेशान आकर छात्रा ने थाने में शिकायत की जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

गाजियाबाद में कॉलेज जाती दिल्ली की छात्रा को छेड़ता, विरोध करने पर पीटता

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। बीडीएस छात्रा के साथ मनचले द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। विरोध पर आरोपित ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपित छात्रा पर दोस्ती का लगातार दबाव बना रहा है। आरोपित की हरकत से परेशान आकर छात्रा ने थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के शाहदरा स्थित एक कॉलोनी के व्यक्ति की बेटी मोदीनगर के एक डेंटल कॉलेज से बीडीएस कर रही है। यहां एक पीजी में वे रहती हैं। पीजी के पास में ही रहने वाला एक मनचला छात्रा को काफी समय से परेशान कर रहा है। वह उनपर दोस्ती का दबाव बनाता है। जबरन पीजी में घुसा आरोपी विरोध पर मारपीट करता है। कॉलेज जाते हुए भी पीछा करता है। कुछ दिन पहले तो वह जबरन पीजी में आ गया था। आरोप है कि दो दिन पहले आरोपित ने रास्ते में रोककर छात्रा के साथ छेड़खानी की। चाकू दिखाकर धमकाया विरोध पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। तभी से छात्रा डरी हुई है। उसे डर है कहीं आरोपित उसके साथ किसी वारदात को अंजाम ना दे दें। उन्होंने आरोपित के बारे में स्वजन को बताया। इसके बाद स्वजन के साथ मोदीनगर थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। एसीपी मोदीनगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि छात्रा के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

Edited By: Geetarjun