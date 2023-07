Ghaziabad: क्रिकेटर बनाने का झांसा देकर युवक से ठगे साढ़े 12 लाख, रकम वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में क्रिकेट अकादमी चलाने वाले दो लोगों ने एक युवक को स्टेट अंडर 19 क्रिकेट टीम में भर्ती कराने का झांसा देकर साढ़े 12 लाख रुपये हड़प लिए। तीन साल तक चक्कर काटने के बाद आरोपितों ने पैसे वापस नहीं किए। आरोप है कि अब पीड़ित पैसे वापस मांग रहा है तो आरोपित जान से मारने व बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं।

क्रिकेटर बनाने का झांसा देकर युवक से ठगे साढ़े 12 लाख।

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में क्रिकेट अकादमी चलाने वाले दो लोगों ने एक युवक को स्टेट अंडर 19 क्रिकेट टीम में भर्ती कराने का झांसा देकर साढ़े 12 लाख रुपये हड़प लिए। तीन साल तक चक्कर काटने के बाद आरोपितों ने पैसे वापस नहीं किए। आरोप है कि अब पीड़ित पैसे वापस मांग रहा है तो आरोपित जान से मारने व बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं। मामले में पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिल्ली के हर्ष विहार के रहने वाले सूरज का कहना है कि राजनगर एक्सटेंशन के एक क्रिकेट ग्राउंड में अभ्यास करने के लिए जाते थे। यहां उनकी पहचान राजनगर के रहने वाले गोल्डी सहगल से हुई। गोल्डी ने अपनी ऊपर तक पहचान बताते हुए उन्हें झांंसा दिया कि वह उनका सिलेक्शन स्टेट अंडर 19 क्रिकेट टीम में करा देगा। इसके बाद गोल्डी सहगल अपने साथी विकास डागर को उनके घर लेकर पहुंचा और सिलेक्शन की एवज में खर्चा होने की बात कही। इस पर पीड़ित सूरज के पिता बालम सिंह ने विभिन्न माध्यमों व बैंक से लोन लेकर आरोपितों को साढ़े 12 लाख रुपये दे दिए। आरोप है कि आरोपित पीड़ित युवक से अपने घर का सारा काम कराते थे और उनपर बुरी नजर रखते थे। आरोपित सिलेक्शन होने का झांसा देकर लगातार उन्हें तीन साल तक टरकाते रहे। उम्र निकलने के बाद आरोपितों ने अंडर 23 में भर्ती का झांसा दिया। पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने पैसे वापस मांगे। इस पर आरोपितों ने जान से मारने, बदनाम करने व कैरियर बर्बाद करने की धमकी दी। मामले में पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। उनके आदेश पर मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। एसीपी नंदग्राम रवि कुमार सिंह का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले में जांच की जा रही है।

Edited By: Geetarjun