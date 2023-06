Ghaziabad: प्रेमिका से रात में मिलने पहुंचा युवक, पीट-पीटकर हत्या; लड़की के पिता समेत तीन गिरफ्तार

गाजियाबाद में पुलिस को सूचना मिली कि लोनी के एक युवक की चोरी के शक में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच की तो पाया गया कि खोड़ा की एक कालोनी के 42 वर्षीय व्यक्ति की बेटी से युवक पहले से परिचित था। स्वजन के साथ मिलकर व्यक्ति ने युवक को पीटा है जिससे उसकी मौत हो गई।

प्रेमिका से रात में मिलने पहुंचा युवक, पीट-पीटकर हत्या

Your browser does not support the audio element.

साहिबाबाद, जागरण संवाददाता। खोड़ा थाना क्षेत्र में लोनी के एक युवक की बृहस्पतिवार रात को पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पहले से परिचित किशोरी के स्वजन पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने किशोरी के पिता सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। चोरी के शक में पिटाई की मिली सूचना पुलिस के मुताबिक, बृहस्पतिवार रात पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि खोड़ा की एक कालोनी में चोरी के शक में युवक को बेरहमी से पीटा गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए जिला एमएमजी अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहले से किशोरी से था परिचित सूचना पर पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन विवेक चंद यादव, सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह और एसएचओ खोड़ा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच शुरू की गई। सूचना देने वाले से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि मृतक एक किशोरी का पहले परिचित था। वह उससे मिलने गया था। किशोरी के पिता और परिजनों ने पीटा उसके पिता और स्वजन ने ही लाठी डंडों से उसे पीटा। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के स्वजन को मामले की सूचना दी। पुलिस को चोरी के शक में लोनी के मुस्तफाबाद के परवेज से मारपीट करने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच की तो पाया गया कि खोड़ा की एक कालोनी के 42 वर्षीय व्यक्ति की बेटी से युवक पहले से परिचित था। स्वजन के साथ मिलकर व्यक्ति ने युवक को पीटा है, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक के स्वजन की ओर से मिली शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया गया। पैनल से मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

Edited By: Shyamji Tiwari