साहिबाबाद के डीएलएफ में दिनदहाड़े शुक्रवार को ज्वेलरी की दुकान में घुसकर दो हथियारबंद बदमाशों ने करीब पांच लाख रुपये के गहने और 40 हजार रुपये लूट लिए। बदमाश दुकान में ग्राहक बनकर घुस गए थे। लूट की वारदाता को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश के लिए टीम लगी है।

साहिबाबाद, जागरण संवाददाता। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के डीएलएफ में दिनदहाड़े शुक्रवार को सुनार की दुकान में घुसकर दो हथियारबंद बदमाशों ने करीब पांच लाख रुपये के गहने और 40 हजार रुपये लूट लिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ग्राहक बनकर घुसे थे बदमाश डीएलएफ के रिजवान की भगत सिंह चौक पर सुहाग ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। शुक्रवार दोपहर करीब 3:00 बजे ग्राहक बनकर दो बदमाश उनकी दुकान में घुस गए। दुकान में मौजूद रिजवान को गन प्वॉइंट पर लेकर करीब पांच लाख रुपये के गहने अपने साथ लाए बैग में भर लिए। धमकी देकर फरार हो गए दोनों गले में रखे करीब 40 हजार रुपये कैश भी ले लिए। पीछा करने पर गोली मारने की धमकी देकर बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए। इतने दुकान में लगा सायरन बचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन ज्ञान प्रकाश राय और थाना प्रभारी निरीक्षक शालीमार गार्डन पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश के लिए टीम लगी है।

