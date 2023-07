Ghaziabad: अवैध हथियार की कर रहे थे टेस्टिंग, दवा लेने पहुंचे मां-बेटे पर धोखे से की फायरिंग; आरपार हुई गोली

शनिवार सुबह मेडिकल स्टोर के बाहर मां-बेटे को गोली मार दी गई। बेटे को दवा दिलाने के लिए महिला मेडिकल स्टोर आई थी। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। गोली बेटे के चेहरे से होकर महिला के पैर से आरपार हो गई। चर्चा है कि मेडिकल स्टोर में दो युवक अवैध हथियार की टेस्टिंग कर रहे थे।

मोदीनगर, संवाद सहयोगी। कोतवाली क्षेत्र के गांव खंजरपुर में शनिवार सुबह मेडिकल स्टोर के बाहर मां-बेटे को गोली मार दी गई। बेटे को दवा दिलाने के लिए महिला मेडिकल स्टोर आई थी। हालांकि, दोनों की हालत खतरे से बाहर है। उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। गोली बेटे के चेहरे से होकर महिला के पैर से आरपार हो गई। चर्चा है कि मेडिकल स्टोर में दो युवक अवैध हथियार की टेस्टिंग कर रहे थे। इसी बीच गोली चल गई। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा फरार है, उसके पास ही हथियार है। पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा में केस दर्ज कर लिया है। खंजरपुर गांव के आदेश कुमार नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। पत्नी सुभद्रा व चार वर्षीय बेटे कृष्णा के साथ गांव में ही रहते हैं। शुक्रवार से कृष्णा को बुखार था। चिकित्सक से परामर्श के बाद दवा खरीदने के लिए सुभद्रा शनिवार सुबह साढ़े दस बजे गांव में ही परवेंद्र मेडिकल स्टोर पर गई थी। कृष्णा उनके बराबर में खड़ा था। इसी बीच मेडिकल स्टोर के अंदर से अचानक गोली चली। गोली पहले कृष्णा के गाल काे छूकर निकली। इसके बाद सुभद्रा के पैर से आरपार हो गई। गोली की आवाज सुनकर मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। दोनों को लहूलुहान हालत में मोदीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर क्या बोली पुलिस? सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। एसीपी रितेश त्रिपाठी व एसएचओ टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। महिला के उपचार के बाद उनके बयान लिए। पुलिस की दो टीमें गांव में रवाना की गई। दबिश देकर एक आरोपित को दबोच लिया। उससे पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर जोनी व गौरव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जोनी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरव की तलाश चल रही है। अभी गोली चलने का मुख्य कारण स्पष्ट नहीं है। जांच चल रही है। जल्दी ही घटना का पर्दाफाश होगा।

