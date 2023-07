मेट्रोमोनियल साइट पर मुलाकात, शादी का झांसा देकर बनाए संबंध; ठगे 11 लाख, दोस्तों के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म

Ghaziabad Crime कविनगर थाना क्षेत्र में एक परिचित ने युवती को झांसे से बुला लिया और गोविंदपुरम के एक मकान में ले जाकर साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपितों ने युवती का अश्लील वीडियो बना लिया और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इससे पहले आरोपित ने स्वयं को अविवाहित बताकर शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म करता रहा।

शादीशुदा युवक ने शांदी का झांसा देकर किया कई बार दुष्कर्म।

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। कविनगर थाना क्षेत्र में एक परिचित ने युवती को झांसे से बुला लिया और गोविंदपुरम के एक मकान में ले जाकर साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपितों ने युवती का अश्लील वीडियो बना लिया और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इससे पहले आरोपित ने स्वयं को अविवाहित बताकर शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान आरोपित ने विभिन्न मदद व जरूरत बताकर युवती से 11 लाख रुपये भी हड़प लिए। मामले में पीड़ित युवती ने कविनगर थाने में पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेट्रिमोनियल साइट पर हुई मुलाकात नंदग्राम क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित युवती का कहना है कि उन्होंने अपनी शादी के लिए एक मेट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई थी। इस साइट पर संदीप चौधरी नाम के युवक से उनका संपर्क हुआ। कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप आरोप है कि संदीप ने अपने को अविवाहित बताया और जून 2022 में शादी करने का वादा किया। इससे पहले वह घुमाने के बहाने हरिद्वार ले गया और वहां शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर जल्द ही शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद आरोपित काफी समय तक उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। 11 लाख रुपये भी ठगे भरोसे में लेकर आरोपित ने घरेलू मदद तो कभी जयपुर में दर्ज एक मामले को खत्म कराने में मदद करने के नाम पर 11 लाख रुपये ले लिए। ठगी का अहसास होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत करने को कहा और पैसे वापस मांगे तो संदीप ने अपनी पत्नी पूजा से कॉल कराकर उसे बस अड्डे पर बुलाया, जहां से पूजा उसे गोविंदपुरम के एक मकान में ले गई। नशीला पदार्थ पिलाकर किया सामूहिक दुष्कर्म वहां संदीप चौधरी, सूरज मलिक और उसके दो साथी मौजूद थे। आरोपितों ने उन्हें कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया और बेहोश होने पर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपितों ने उनका अश्लील वीडियो भी बना लिया। होश आने पर संदीप ने उनके साथ गाली-गलौज की और ब्लैकमेल किया। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में संदीप चौधरी, उसकी पत्नी पूजा, सूरज मलिक और दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है।

