गाजियाबाद: चौकीदार को बंधक बना‌ कारखाने में 50 लाख की लूट

गाजियाबाद में इन दिनों में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस उदाहरण है रोजाना शहर के अलग-अलग हिस्सों से आने वाली लूट छिनैती और हत्या की खबरें। ऐसा ही एक मामला बीती रात गाजियाबाद के मसूरी इलाके से सामने आया। मसूरी स्थित एक कारखाने में तीन बदमाश घुस आए और कारखाने के चौकीदार को बंधक बना लिया और उसे धमकी देकर 50 लाख की लूट को अंजाम दिया।

गाजियाबाद पुलिस कर रही मामले की जांच।

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। गाजियाबाद के मसूरी के पारसोल औद्योगिक क्षेत्र के कारखाने में शुक्रवार रात तीन बदमाशों ने चौकीदार रामनाथ राम को बंधक बनाकर 50 लाख की लूट को अंजाम दिया। कैला भट्टा के शमशुल हसन ने बताया कि वह पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल सामान को डिसमेंटल कर बेचते हैं। तीन बदमाश आधी रात के बाद दो बजे दीवार फांदकर आए और चौकीदार को सिर फोड़ने की धमकी दे हाथ-पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया और करीब 50 लाख का कॉपर लेकर फरार हो गए।

