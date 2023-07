Ghaziabad Gaming Jihad: मतांतरण के आरोपी अब्दुल रहमान पर लगा रासुका, बद्दो के साथ मिलकर करता था ब्रेनवॉश

कविनगर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग एप के जरिये किशोरों का ब्रेनवॉश कर मतांतरण कराने के आरोपित संजयनगर सेक्टर 23 मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही पर जिलाधिकारी ने बुधवार को रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगा दिया। पुलिस ने जेल में जाकर उसे रासुका में निरुद्ध करा दिया है। अब शासन द्वारा निर्णय होने तक वह जेल में ही बंद रहेगा।

अब शासन द्वारा निर्णय होने तक वह जेल में ही बंद रहेगा।

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। कविनगर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग एप के जरिये किशोरों का ब्रेनवॉश कर मतांतरण कराने के आरोपित संजयनगर सेक्टर 23 मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही पर जिलाधिकारी ने बुधवार को रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगा दिया। पुलिस ने जेल में जाकर उसे रासुका में निरुद्ध करा दिया है। अब शासन द्वारा निर्णय होने तक वह जेल में ही बंद रहेगा। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्वत ने बताया कि गेमिंग एप के जरिये महाराष्ट्र का शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो व अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही किशोरों का ब्रेनवॉश कर उनका मतांतरण करा रहे थे। मामले में एक किशोर के स्वजन ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने बद्दो व नन्ही को गिरफ्तार किया था। अभी दोनों डासना जेल में बंद हैं। जिलाधिकारी से की थी अपील मामले में पुलिस ने नन्ही के लिए रासुका लगाने को लेकर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह से अपील की थी। अब्दुल रहमान संजयनगर सेक्टर-23 की जामा मस्जिद का मौलवी है। एसीपी ने बताया कि अब्दुल रहमान ने आठ जून को जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इसके लिए उनसे आख्या मांगी गई थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत नहीं कराई गई। उसके खिलाफ अब रासुका के तहत कार्रवाई कराई गई है। रासुका की फाइल अब शासन को भेजी जाएगी। इसपर आगे का निर्णय शासन से होगा।

Edited By: Abhi Malviya