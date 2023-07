Ghaziabad: फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, दमकल की चार गाड़ियां मौके पर

गाजियाबाद के कौशांबी इलाके में आज सुबह खए दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के चलते तेज आग लग गई गनीमत रही कि दमकल वाहन समय पर पहुंचे और राहत कार्य इतनी तेजी से किया कि आग को विकराल होने से पहले ही रोक लिया। अगर यह आग समय पर नहीं बुझाई जाती तो आसपास की दुकानें और ऊपर के फ्लैट चपेट में आ जाते।

फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग।

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर 1 में एक दुकान में शनिवार सुबह डी-फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वैशाली फायर स्टेशन से 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। दुकान के दोनों तरफ से शटर तोड़कर आग बुझाने का काम किया गया। गनीमत रही कि आसपास की दुकानों और ऊपर बने फ्लैटों में आग पहुंचने से पहले ही काबू कर लिया गया। #WATCH उत्तर प्रदेश: गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर-1 में दुकान में आग लगी जिस पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। (सोर्स: अग्निशमन विभाग) pic.twitter.com/iV8sHlWFkO— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 1, 2023

