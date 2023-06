जालसाजी करके रक्षा विभाग की जमीन पर किया कब्जा, चार पर FIR दर्ज; बैनामा कैंसिल करने की शुरू होगी कार्रवाई

गाजियाबाद में रक्षा विभाग की जमीन पर कब्जे के मामले में चार आरोपितों के खिलाफ सिहानी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। जमीन से सटी हुई रक्षा विभाग की भी जमीन है अंदेशा है कि यह बैनामा रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से करवाया गया है। एसडीएम सदन ने बताया कि बैनामा निरस्त करने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी।

जालसाजी करके सेना की जमीन पर किया कब्जा, चार पर FIR दर्ज (सांकेतिक तस्वीर)

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। विजयनगर के गांव मिर्जापुर के पास रक्षा विभाग की जमीन पर कब्जे के मामले में चार आरोपितों के खिलाफ सिहानी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उप निबंधक सदर पंचम नवीन राय की तहरीर पर पुलिस ने यह रिपोर्ट दर्ज की है। दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीन को खाली दर्शाया गया है, जबकि उस पर बसावट है। संदिग्ध पाया गया मामला इससे यह मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। इसी जमीन से सटी हुई रक्षा विभाग की भी जमीन है, अंदेशा है कि यह बैनामा रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से करवाया गया है। उप निबंधक नवीन राय ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि मामले में जांच आख्या का अवलोकन किया गया है। भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया तो पाया कि ग्राम मिर्जापुर परगना लोनी तहसील के खसरा संख्या 529 सघन आबादी बसी हुई है। 10 करोड़ के निवेश पर संदेह वहीं उपरोक्त खसरे के साथ में ही रक्षा विभाग की ग्राम मिर्जापुर की जमीन खाली पड़ी है। बसावट वाली भूमि को भी खाली दर्शाया गया है। भूमि पर 10 करोड़ से अधिक के निवेश पर भी संदेह जताया गया है। कहा गया है कि भूमि बेचने वाले की आर्थिक स्थिति भी दयनीय प्रतीत होती है, जिससे ऐसा नहीं लगता है कि जमीन बेचकर उन्हें वास्तव में धन की प्राप्ति हुई है। ऐसे में इस जमीन से सटी रक्षा विभाग की जमीन पर कब्जा करने का अंदेशा है। बैनामे में बताए गए साइट प्लान से साफ प्रतीत होता है कि रक्षा विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश के तहत ही बैनामा करवाया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि भूमि खरीदने के लिए धन की आवक के स्रोत पता लगाना भी जरूरी है। बैनामा निरस्त करने की कार्रवाई शुरू मामले में उनकी तहरीर पर पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एसीपी नंदग्राम रवि कुमार सिंह का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर, एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह का कहना है कि बैनामा निरस्त करने की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी।

Edited By: Shyamji Tiwari