Ghaziabad: स्टेशन पर पटरी से उतरी ट्रेन, लोगों में मचा हड़कंप; टला बड़ा हादसा

यह गनीमत रही कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन पटरी से उतरी को उस समय आसपास कोई नहीं था और किसी बड़ी गाड़ी का आवागमन भी नहीं था। इसी के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे अभियंताओं की टीम ट्रेन को पटरी पर लाने की मशक्कत कर रही है और कुछ ही देर में ट्रेन को लोको कार शेड में मरम्मत के लिए भेजा जाएगा।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी ईएमयू।

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मंगलवार दोपहर को बड़ा हादसा होते-होते बच गया। आज यहां दोपहर में ईएमयू ट्रेन पटरी से उतर गई। स्टेशन अधीक्षक केके त्यागी ने बताया है कि ईमयू चिपयाना स्थित लोको शेड की ओर जा रही थी, उसी वक्त पटरी से उतर गई। जब पटरी से उतरी ट्रेन तो कोई नहीं था आसपास यह गनीमत रही कि पटरी से उतरते समय आसपास कोई नहीं था और किसी बड़ी गाड़ी का आवागमन भी नहीं था। इसी के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे अभियंताओं की टीम ट्रेन को पटरी पर लाने की मशक्कत कर रही है और कुछ ही देर में ट्रेन को लोको कार शेड में मरम्मत के लिए भेजा जाएगा।

Edited By: Pooja Tripathi