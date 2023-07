Ghaziabad: पांचवीं की छात्रा के गले में फंसा दुपट्टा, छोटी बहन के साथ घर में खेलते वक्त हुआ हादसा; मौत

विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रताप विहार में रहने वाली एक पांचवीं की छात्रा की गले में दुपट्टा फंसने मौत हो गई। वह अपनी छोटी बहन के साथ घर में खेल रही थी। घटना के दौरान दोनों बहन घर में अकेली थीं। माता-पिता नौकरी पर गए हुए थे।

घटना के दौरान दोनों बहन घर में अकेली थीं। (सांकेतिक तस्वीर)

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। विजयनगर थाना क्षेत्र के प्रताप विहार में रहने वाली एक पांचवीं की छात्रा की गले में दुपट्टा फंसने मौत हो गई। वह अपनी छोटी बहन के साथ घर में खेल रही थी। घटना के दौरान दोनों बहन घर में अकेली थीं। माता-पिता नौकरी पर गए हुए थे। छाेटी बहन की सूचना के बाद वापस लौटे माता-पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया है। मामले में जांच की जा रही है। पुलिस को इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। प्रताप विहार सेक्टर 11 में सुरेंद्र सिंह नेगी परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी दो बेटी नौ साल की व 12 वर्ष की पूर्वी थे। सुरेंद्र सिंह नेगी व उनकी पत्नी अलग-अलग निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। बुधवार को दोनों अपने काम पर गए हुए थे, जबकि स्कूलों की छुट्टी होने के कारण पूर्वी अपनी नौ साल की छोटी बहन के साथ घर पर थी। दोपहर करीब एक बजे दोनों घर में खेल रही थीं। इस दौरान पूर्वी ने अपने गले में दुपट्टा लपेटा हुआ था। घबरा गई छोटी बहन खेलने के दौरान अचानक वह गिरी या दुपट्टा किसी चीज में अटक कर कस गया और गला दबने से पूर्वी की मौत हो गई। पूर्वी को बेसुध हालत में देखकर छोटी बहन घबरा गई और उसने तत्काल माता-पिता को सूचना दी। माता-पिता घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। एसीपी कोतवाली सलोनी अग्रवाल का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट इनपुट- आशुतोष गुप्ता

