Ghaziabad: सौर ऊर्जा से चलेगा RapidX ट्रेन का दुहाई डिपो, NCRTC के मैनेजर ने सोलर प्लांट का किया उद्घाटन

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। रैपिडएक्स ट्रेन का दुहाई डिपो ग्रीन डिपाे बनेगा, जहां पर कार्बन उत्सर्जन शून्य हेागा। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन शनिवार को एनसीआरटीसी के प्रबंधक निदेशक विनय कुमार सिंह ने किया। सोलर पावर प्लांट की क्षमता 585 केडल्यूपी है, जिसके लिए वर्कशॉप सहित डिपो की अन्य बिल्डिंग पर भी सौर पैनल स्थापित किए गए हैं। 25 वर्षों के जीवनकाल में सोलर पावर प्लांट प्रति वर्ष लगभग 6,66,000 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इस प्लांट से सालाना 615 टन कार्बन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है, जिससे 25 साल में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 15,375 टन की कमी आएगी। एप्लिकेशन से होगी मॉनिटरिंग सोलर प्लांट के माध्यम से उत्पादित सौर ऊर्जा की मॉनिटरिंग एक अत्याधुनिक क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन से की जाएगी, जो निरंतर और नियमित तौर पर आउटपुट को ट्रैक करेगा। यह उन्नत तकनीक सौर ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की पारदर्शिता, दक्षता और निर्बाध प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। इस सोलर प्लांट द्वारा जिस मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पादित होगी, वह न केवल डिपो की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी, बल्कि उसके बाद भी अतिरिक्त उपलब्ध होगी। ऐसे में दुहाई डिपो से कार्बन उत्सर्जन शून्य होने पर यह डिपो ग्रीन डिपो बन जाएगा।

Edited By: Abhi Malviya