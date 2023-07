Ghaziabad Crime: हलवाई की दुकान पर कामगार ने 13 साल के किशोर के साथ किया कुकर्म, 500 रुपये देकर कराया चुप

गाेविंदपुरी क्षेत्र में एक हलवाई की दुकान पर साथी कामगार ने 13 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म किया। उसे चुप कराने के लिए पांच सौ रुपये दिए। आरोपित के साथी ने धमकी दी कि यदि किसी से इस बारे में बताया तो जान से मार देंगे। उसपर समझौते का दबाव भी बनाया गया। शोर मचाने पर उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया।

HighLights मामला मीडिया में आने पर हरकत में आई पुलिस दो के खिलाफ दर्ज किया मामला

संवाद सहयोगी, मोदीनगर: गाेविंदपुरी क्षेत्र में एक हलवाई की दुकान पर साथी कामगार ने 13 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म किया। उसे चुप कराने के लिए पांच सौ रुपये दिए। आरोपित के साथी ने धमकी दी कि यदि किसी से इस बारे में बताया तो जान से मार देंगे। उसपर समझौते का दबाव भी बनाया गया। मामला जब शनिवार दोपहर को मीडिया में आया तो पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। मुंह पर कपड़ा बांधकर किया कुकर्म संभल जिले का 13 वर्षीय किशोर यहां गोविंदपुरी में एक हलवाई की दुकान पर काम करता है। दुकान के ऊपर ही सभी कामगार के साथ उनका रहना सहना है। यहीं पर मिठाई बनाने के बाद कामगार सो जाते हैं। शुक्रवार दोपहर कुछ कामगार दुकान पर थे। ऊपर किशोर दोनों आरोपित कामगारों के साथ था। इस बीच एक आरोपित ने किशोर के साथ कुकर्म किया। शोर मचाने पर उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। कुकर्म के बाद आरोपित ने उन्हें पांच सौ रुपये दिए। कहा इस बारे में किसी से मत बताना वरना अंजाम भुगतने का तैयार रहना। लेकिन किशोर रुपये लौटाते हुए शोर मचाने लगा। इस बीच दूसरे आरोपित ने किशोर को तीन-चार थप्पड़ मारे और जान से मारने की धमकी दी। आरोपित का उत्पीड़न सहकर किशोर शांत हो गया। लेकिन शुक्रवार से ही वह गुमसुम था। यह मामला शनिवार को मीडिया में आया तो पुलिस दौड़ पड़ी। पुलिस के सामने आरोपी ने उगला सच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किशोर से पूछा ताे उसने सब बता दिया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ तो उसने भी सब उगल दिया। हालांकि, मामले में समझौता कराने के लिए गोविंदपुरी चौकी पर कई घंटे तक हंगामा चला। कई नेता मामले को रफा दफा करने में लगे रहे। एसीपी मोदीनगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपित चुन्नू व राजू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें चुन्नू की गिरफ्तारी की गई है। राजू की तलाश चल रही है। किशोर का मेडिकल परीक्षण करा दिया है। उसके बयान दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

