Ghaziabad: कांवड़ लेने गए स्वजन, पड़ोसी ने 10वीं की छात्रा से किया दुष्कर्म; शोर मचाने पर मुंह में ठूंसा कपड़ा

थाना क्षेत्र के गांव में कक्षा दस की छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वारदात के समय छात्रा के स्वजन कांवड़ लेने गए थे। शनिवार को जब वे लौटे तो छात्रा ने आपबीती सुनाई। मामले में पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने उन्हें टरका दिया था। एक गांव के व्यक्ति कामगार हैं।

मुरादनगर, संवाद सहयोगी। थाना क्षेत्र के गांव में कक्षा दस की छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वारदात के समय छात्रा के स्वजन कांवड़ लेने गए थे। शनिवार को जब वे लौटे तो छात्रा ने आपबीती सुनाई। मामले में पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने उन्हें टरका दिया था। एक गांव के व्यक्ति कामगार हैं। वे अपनी पत्नी व बेटे के साथ पांच दिन पहले कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार रवाना हुए थे। उनकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। वह कक्षा दस की छात्रा है। आरोप है कि दो दिन पहले पड़ोस में रहने वाले आरोपित ने उन्हें काल कर अपने घर बुलाया। वहां आरोपित ने कमरे में खींचकर उनके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बेरहमी से पीटा भी। परिवार को जान से मारने की दी धमकी धमकी दी यदि किसी से इस बारे में बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देगा। वह चुपचाप अपने घर चली गई। शनिवार को जब स्वजन गांव पहुंचे तो छात्रा रोते हुए उनके पास पहुंची और आपबीती सुनाई। गुस्साए स्वजन आरोपित के घर पहुंचे लेकिन आरोपित ने उन्हें गाली-गलौज कर भगा दिया। मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस चौकी में की, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। परेशान आकर वे गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची और उन्हें आपबीती सुनाई। उनकी तरफ से छात्रा को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। मामले में एसीपी मसूरी का कहना है कि फिलहाल मामला जानकारी में नहीं है। शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Abhi Malviya