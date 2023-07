Ghaziabad: 12 साल के किशोर के साथ खेत में सामूहिक कुकर्म, मुंह में कपड़ा ठूसकर घटिया हरकत करने वाले दो दबोचे

थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत में ले जाकर 12 वर्षीय किशोर के साथ सामूहिक कुकर्म का मामला सामने आया है। आरोपित जामुन खिलाने के बहाने किशोर को खेत में ले गए थे। दोनों आरोपित नाबालिग हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। मोदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति कामगार हैं। उनका 12 वर्षीय बेटा कक्षा छह का छात्र है।

मोदीनगर, संवाद सहयोगी। थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत में ले जाकर 12 वर्षीय किशोर के साथ सामूहिक कुकर्म का मामला सामने आया है। आरोपित जामुन खिलाने के बहाने किशोर को खेत में ले गए थे। दोनों आरोपित नाबालिग हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। मोदीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति कामगार हैं। उनका 12 वर्षीय बेटा कक्षा छह का छात्र है। वह रविवार को अपने दो दोस्तों के साथ खेल रहा था। दोस्त उसे जामुन खिलाने के बहाने पास के एक खेत पर ले गए। दोनों ने छात्र के साथ बारी-बारी से कुकर्म किया। विरोध पर उन्हें पीटा भी। मुंह में ठूंसा कपड़ा शोर मचाने पर आरोपित ने उन्हें मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। धमकी दी कि यदि किसी से इस बारे में बताया तो जान से मार देंगे। इसके बाद आरोपित भाग गए। छात्र रोते हुए घर पहुंचा। स्वजन ने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। रात में उसकी तबीयत खराब हुई तो स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां कुकर्म के बारे में पता चला। सख्ती से पूछा तो छात्र ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। इसके बाद वे थाने पहुंचे और आरोपितों के खिलाफ शिकायत दी। इस बारे में एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर दोनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। दोनों का मेडिकल परीक्षण करा दिया है।

Edited By: Abhi Malviya