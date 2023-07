Ghaziabad: दहेज में नहीं मिली बुलेट तो ससुरालियों ने विवाहिता पर ढाया जुल्म, महिला को बेहोश होने तक पीटा

विजयनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता से ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर सभी ने मिलकर विवाहिता को तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गईं। इसके बाद आरोपितों ने उनसे एक साल की बेटी को छीनकर उन्हें घर से भगा दिया। मामले में पीड़िता ने आरोपितों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है।

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। विजयनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता से ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर सभी ने मिलकर विवाहिता को तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गईं। इसके बाद आरोपितों ने उनसे एक साल की बेटी को छीनकर उन्हें घर से भगा दिया। मामले में पीड़िता ने आरोपितों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। गोशाला फाटक की रहने वाली भावना का कहना है कि उन्होंने फरवरी 2020 में दिल्ली गोकुलपुरी के रहने वाले देवेंद्र से प्रेम विवाह किया था। इस शादी से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। इसके चलते वह पति के साथ दो साल तक ससुराल से अलग रहीं। बुलेट बाइक की थी चाहत एक साल बाद बेटी होने पर पति उन्हें अपने साथ ससुराल ले गया तो पहले तो सभी ने शादी का विरोध किया, लेकिन बाद में दोनों की दोबारा शादी कराकर दावत दी। आरोप है कि बाद में आरोपित दहेज में बुलेट बाइक, सोने की चेन व दो लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर उनके साथ बेल्टों से मारपीट की गई और इस घटना में वह बेहोश हो गईं। किसी तरह होश आने पर मायके पक्ष को फोन किया तो वह उन्हें अपने साथ लेकर गए। दिल्ली पुलिस की मदद से बेटी को वापस लिया। मामले में अब उन्होंने पति समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट इनपुट- आशुतोष गुप्ता

