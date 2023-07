गाजियाबाद के पब में गाने बजाने को लेकर विवाद, लड़कियों ने लगाया बाउंसरों ने मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप।

Ghaziabad News गाजियाबाद में एक पब में बाउंसरों ने तीन लड़कियों समेत पांच लोगों पर बेरहमी से हमला किया। पीड़ितों का आरोप है कि बाउंसरों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि लड़कियों के कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़ितों ने दावा किया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को 25 बार कॉल करने के बावजूद पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया।

गाजियाबाद, आईएएनएस। गाजियाबाद में एक पब में बाउंसरों ने तीन लड़कियों समेत पांच लोगों पर बेरहमी से हमला किया। पीड़ितों का आरोप है कि बाउंसरों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि लड़कियों के कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़ितों ने दावा किया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को 25 बार कॉल करने के बावजूद पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। घटना में शामिल दो लड़कों में से एक का हाथ कथित तौर पर फ्रैक्चर हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित दिल्ली से गाजियाबाद के पब आए थे। एक लड़की की शिकायत के आधार पर पब के मालिक और वसुंधरा सेक्टर 10 (गाजियाबाद) के निवासी रोनक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पीड़ित लड़की ने कहा कि वह थ्रस्ट ऑफ ड्रंक्स (टीओडी) बार डी मॉल, इंदिरापुरम में अपने दो भाइयों और दो दोस्तों के साथ है। गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने पब के कर्मचारियों से उनकी पसंद का गाना बजाने के लिए कहा। हालांकि, कर्मचारियों ने उनके अनुरोधित गाने बजाने के लिए 500 रुपये की मांग की। इसके बदले लड़की ने 1500 रुपये का भुगतान किया और तीन अलग-अलग गाने बजाने का अनुरोध किया। भुगतान के बावजूद, कर्मचारियों ने अनुरोधित गाने बजाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन लोगों में बहस हो गई। इसी दौरान पब के बाउंसर वहां आ गए और लड़कियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों भाइयों ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी बुरी तरह पीटा, जिससे एकल लड़के के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। मामले की जांच शुरू: पुलिस इस घटना के बारे में बताते हुए डीसीपी ट्रांस हिंडन, दीपक यादव ने कहा कि लड़की की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सुबह तड़के तक तेज आवाज में संगीत बजाने से जुड़ी धारा भी एफआईआर में शामिल की गई है। पुलिस ने पब के संगीत वाद्ययंत्रों को जब्त कर लिया है। आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

